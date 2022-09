Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Mehrere Raummeter Fichtenholz, Kantholz und Holzbohnen entwendet

Bischofsheim (ots)

Kriminelle hatten es in der Zeit von Samstagnachmittag (24.09.) bis Sonntagmittag (25.09.) auf mehrere Raummeter Fichtenholz, Kantholz und Holzbohnen abgesehen. Das Holz befand sich auf einem Gartenbereich in einem Feld zwischen der Bundesstraße 43 und dem Main. Gegen 12.30 Uhr am Sonntag bemerkten Zeugen den Diebstahl und verständigten die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die bislang noch unbekannten Täter den Gartenzaun runtergedrückt und sich so Zutritt zum umzäunten Gelände verschafft. Der Tatzeitraum reicht bis circa 16 Uhr am Vortag zurück. Der Wert des gestohlenen Holzes wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 entgegen.

