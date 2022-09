Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim/Groß-Rohrheim: Traktoren im Visier Krimineller

Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Lampertheim/Groß-Rohrheim (ots)

Zwei landwirtschaftliche Betriebe "In den Böllenruthen" in Lampertheim und in der Straße "Außerhalb" in Groß-Rohrheim gerieten in der Zeit zwischen Dienstagabend (20.9.) und Mittwochmittag (21.9.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter begaben sich auf die Gelände und entwendeten aus mehreren Traktoren unter anderem Bedienelemente in Form von Bildschirmen sowie GPS-Sender. Nach ersten Schätzungen entstanden Schäden von mehreren Zehntausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell