Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht, Radfahrerin verletzt

Büttelborn (ots)

Bereits am Mittwoch (07.09.)wurde eine Radfahrerin, gegen 07:50 Uhr, kurz nach der Unterführung(B 44)zwischen Büttelborn und Klein-Gerau, von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Die Unfallverursacherin hielt zunächst an und half der Radfahrerin beim Aufstehen. Danach stieg sie wieder in ihren Pkw und fuhr weg. Vermutlich ging diese davon aus, dass die Radfahrerin nicht verletzt worden war. Bei dem Pkw der Unfallverursacherin soll es sich um einen roten Toyota handeln. Die Fahrerin war ca. 40 Jahre alt und hatte blonde Haare. Die Fahrerin des Pkw wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch die Zeugen, die an der Unfallstelle vorbeigefahren sind, werden gebeten sich zu melden, sofern sie sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell