Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Baustellendiebe flüchten unerkannt

Zeugenaufruf der Polizei

Münster (ots)

Zwei Kriminelle haben sich am Samstag (6.8.), gegen 23.45 Uhr, Zutritt zu einer Baustelle in der Altheimer Straße, an den Bahngleisen, verschafft. Auf der Baustelle haben sie einen Container aufgebrochen.

Was die zwei Männer bei ihrer Tat erbeuten konnten, muss ihm Rahmen der Ermittlungen geklärt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen führten die Täter einen schwarzen Wagen mit sich.

Falls Sie in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zum flüchtigen Duo und dem Wagen geben können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Dieburg unter der Telefonnummer 06071 9656-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell