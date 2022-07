Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelles Vorhaben scheitert

Fahrradeigentümer gesucht

Bereits am Freitagabend, den 15. Juli, versuchte ein bislang Unbekannter am Hauptbahnhof ein grau-schwarzes Trekkingrad der Marke "KTM" zu entwenden. Ein Zeuge konnte das kriminelle Treiben beobachten und die Polizei alarmieren, woraufhin der Unbekannte das Weite suchte. Da er bereits das Schloss durchtrennte, stellte die Polizei das Rad sicher. Bislang haben sich die rechtmäßigen Eigentümer noch nicht gemeldet. In diesem Zusammenhang hofft das Kommissariat 43 bei der Polizei in Darmstadt um Kontaktaufnahme der richtigen Besitzer. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

