Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbruch in Firmengebäude

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Nachdem in der Nacht zum Samstag (23.7.) in ein Firmengebäude in der Boschstraße eingebrochen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt in das Gebäude von mehreren Firmen. In einem dortigen Stoffgeschäft machten sie sich an der Kasse und am Tresor zu schaffen. Sie erbeuteten nach aktuellen Ermittlungsstand einen fünfstelligen Betrag an Bargeld und zwei Laptops. Insgesamt werden die Schäden auf circa 20.000 Euro geschätzt. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

Anwohner oder Nachbarn, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell