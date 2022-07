Darmstadt (ots) - In wenigen Stunden neigt sich das 72. Darmstädter Heinerfest dem Ende zu. Die herbeigesehnten Festtage, die zunächst bei Regen am Donnerstag (30.6.) begannen, zeigten sich insbesondere an den Haupttagen, Freitag und Samstag, bei schönem Wetter und Sonnenschein von ihrer besten Seite. In der ...

mehr