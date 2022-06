POL-DA: Ober-Ramstadt: Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) - Ein Möbelgeschäft in der Lilienthalstraße geriet am Freitagabend (24.06.), gegen 21.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter schlug zunächst die Eingangstür des Gebäudes ein und verschaffte sich so Zugang in den Markt. Der Unbekannte ließ anschließend Comouterzubehör mitgehen und flüchtete mit der Beute. Hierbei wurde er von ...

mehr