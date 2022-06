Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: In Wohnhaus eingestiegen

Lampertheim (ots)

Einbrecher suchten sich am Donnerstag (09.06.) ein Haus An der Wormser Straße aus, um Beute zu machen. Nach der ersten Übersicht fehlen zwei Smartphones, eine Kamera sowie Parfum im Gesamtwert von mindestens 500 Euro. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen öffneten die Täter ein Fenster und sind in das Haus eingestiegen.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht Zeugen, die im Tatzeitraum, zwischen 16 Uhr und 20 Uhr, vor allem Fahrzeuge bemerkt haben. Telefonisch sind die Ermittler unter der 06252 / 706-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell