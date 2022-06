Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Wertgegenstände in Autos locken Diebe an

Zwei Ertappte flüchten

Tatzusammenhang wird geprüft

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (9.6.) haben zwei noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Pfützenstraße getrieben und sich an einem silbergrauen BMW zu schaffen gemacht. Zeugen ertappten die Verdächtigen gegen 5.30 Uhr dabei, als sie den Innenraum durchsuchten und unter anderem Bargeld aus dem Fahrzeug mitgehen ließen. Als die Kriminellen bemerkten, dass sie die Aufmerksamkeit von Anwohnern auf sich zogen, traten sie sofort die Flucht an. Das Duo wurde auf etwa 17 bis 20 Jahre geschätzt. Beide hatten eine schlanke Statur und waren dunkel bekleidet. Ob diese Kriminellen auch mit dem Diebstahl einer Sonnenbrille aus einem in der Raiffeisenstraße parkenden schwarzen BMW heraus, stehen, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In diesem Fall hatten die Besitzer die Tat am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr entdeckt. Alle Hinweise zu den flüchtenden Tätern werden von der mit dem Fall betrauten Kripo in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell