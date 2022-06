Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Falscher Handwerker stiehlt Geld

Bensheim (ots)

Hundertfünfzig Euro konnten am Donnerstagnachmittag (09.06.) von einem falschen Handwerker in der Elbinger Straße erbeutet werden. Unter dem Vorwand eine Leitungswasserüberprüfung durchführen zu müssen, verschaffte er sich um kurz nach 17 Uhr Zutritt in die Hochhauswohnung. Nach Aussage der Bestohlenen, war der Unbekannte für einen kurzen Augenblick alleine. Dies nutzte er wohl dafür aus, um die Küche nach Wertsachen zu durchsuchen. Das Fehlen des Geldes wurde erst bemerkt, nachdem der Mann gegangen war.

Der falsche Handwerker soll bis zu 50 Jahre alt sein. Der korpulente Mann habe eine schwarze Jacke mit GGEW-Logo getragen. Zudem habe er einen Zettel vom Gaswerk übergeben.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) hat den Fall übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

