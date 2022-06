Erbach (ots) - Am Dienstag (31.05.) parkte die Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug, ein Mazda CX 5, im Zeitraum von 07:05 Uhr bis 16:35 Uhr auf einem Parkplatz in der Graf-Franz-Straße in Erbach. Als sie nachmittags wiederkam, stellte sie an der rechten Fahrzeugseite einen erheblichen Schaden fest. Von dem Unfallverursacher fehlt jede Spur. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Wer etwas ...

