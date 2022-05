Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach dem Diebstahl eines Beamer sucht die Polizei in Mörfelden-Walldorf nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 12.30 Uhr am 7. Mai und 11 Uhr am Freitag (20.05.) verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Gedenkstätte im Familie-Jürges-Weg. Im Inneren schraubten sie den an der Decke fest montierten Beamer ab und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell