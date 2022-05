Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Kontrolle und vorläufige Festnahme von Jugendlichen in Heppenheim

Heppenheim (ots)

Nachdem die Polizei am Sonntagnachmittag (22.05.) um 15.30 Uhr von Zeugen darüber informiert wurde, dass eine Gruppe von 10-15 Jugendlichen vom Bahnhof Heppenheim aus in Richtung Innenstadt laufen, teilweise vermummt und auch mit diversen Gegenständen bewaffnet sei, wurden mehrere Streifenwagen in den dortigen Bereich entsandt. Teile der verdächtigen Gruppe konnten durch Zivilkräfte in der Niemöllerstraße festgestellt und im Anschluss einer Kontrolle zugeführt werden. Bei der Personenkontrolle konnten bei sieben Personen verschiedene Bewaffnungsgegenstände wie ein Fleischerbeil, Messer, angespitzter Schraubendreher und eine Hantelscheibe sichergestellt werden! Die Personen wurden vorläufig festgenommen und werden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten überstellt. Weiterhin erfolgten im Innenstadtbereich noch zahlreiche Identitätsfeststellungen von Personen, eine Zugehörigkeit zu der vorgenannten Gruppe konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Die Motivlage der Jugendlichen bedarf noch weiterer Ermittlungen. Neben Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Südhessen waren auch die Bundespolizei, die Polizeifliegerstaffel Hessen und eine Streife des PP Mannheim im Einsatz.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Tel.: 06151- 96940312

