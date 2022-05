Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Spritdiebe zapfen 400 Liter Diesel ab

Riedstadt (ots)

Aus einem in der Stahlbaustraße geparkten Lastwagen, zapften Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (04.05.) rund 400 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank ab. Der Brummifahrer bemerkte den Diebstahl, als er am frühen Morgen zu seiner Tour starten wollte.

Die Polizeistation Groß-Gerau hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 06152/1750 um Hinweise von Zeugen.

