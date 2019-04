Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Zwei Einbrüche an einem Tag

Pfungstadt (ots)

Innerhalb eines Tages brachen Kriminelle gleich zwei Mal ein. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Fabrikstraße geriet am Montag (01.04.) in das Visier von bislang unbekannten Tätern. In der Zeit zwischen 08.15 Uhr und 21.15 Uhr hebelten die Einbrecher die Wohnungstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von circa 400 Euro. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Montag (01.04.) in der Zeit zwischen 05.15 Uhr und 13.15 Uhr in der Müller-Guttenbrunn-Straße. Durch das Aufhebeln der Hauseingangstür gelangten die Täter in die Räumlichkeiten des Hauses. Bei der anschließenden Suche nach Beute fanden die Kriminellen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von rund 6000 Euro. Danach flüchteten die Täter unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt prüft, ob es zwischen den beiden Taten einen Zusammenhang gibt. Zeugen, die Hinweise zu den geschilderten Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

