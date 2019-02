Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle Heppenheim

Heppenheim (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 27.02.2019, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr ereignete sich in Heppenheim, auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle, ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine dort geparkte graue Mercedes A-Klasse wurde beim Ein- oder Ausparken am Heck beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim (06252 / 706 - 0) in Verbindung zu setzen.

