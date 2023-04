Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230419-1-pdnms Straßensperrung nach Fahrbahnabsackung, Wasbek

Wasbek (ots)

Wasbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 19.04.2023 um 08.49 Uhr wurde eine Fahrbahnabsackung in der Industriestraße in Wasbek gemeldet. Zu Schaden kam bisher noch niemand. Dennoch wurde die Straße umgehend voll gesperrt. Derzeit laufen die Erkundungen, wie es zu der Absackung kam. Erst dann wird über weitere Maßnahmen entschieden. Es kommt in dem Bereich zu erheblichen Staubildungen.

