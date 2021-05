Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210505-3-pdnms Zeugen und Beteiligte nach Verkehrsunfall in Mielkendorf gesucht

Mielkendorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 05.05.2021 gegen 08.50 Uhr kam es in Mielkendorf in der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 16 jährigen Schülerin auf ihrem Fahrrad und einem silbernen Familienfahrzeug.

Der PKW, er wurde von der Schülerin als ein silbernes Familienauto mit Fahrradträger beschrieben, befuhr den Blockshagener Weg in Richtung Dorfstraße. An der Einmündung Blockshagener Weg / Dorfstraße beabsichtigte der PKW Fahrer nach links in die Dorfstraße in Richtung Molfsee abzubiegen. Aufgrund des dortigen Verkehrszeichens war er wartepflichtig.

Beim Abbiegen übersah der Fahrer die von rechts kommende Radfahrerin, die vorschriftsmäßig den Radweg der Dorfstraße in Richtung Molfsee befuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, hierbei stürzte die 16 jährige Schülerin und verletzte sich an Hüfte und Arm.

Der Fahrer des PKW hielt kurz an, nachdem im ersten Schock die Schülerin angab, nicht verletzt zu sein, fuhr der PKW Fahrer weiter.

Die Schülerin wurde mit einem Rettungswagen in die Uni-Klinik nach Kiel gebracht.

Die Polizei in Flintbek sucht jetzt nach dem Fahrer des silbernen Familienautos. Dieser und auch weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Flintbek unter der Rufnummer 04347-9029680.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

