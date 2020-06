POL-NMS: 200616-2-pdnms Verstärkte Kontrolle der Fahrradfahrer in der Polizeidirektion Neumünster

Polizeidirektion Neumünster

Nach Auswertung der Unfallstatistik 2019 im Zusammenhang mit dem Fahrradfahren konnte man feststellen, dass die Zahlen im Vergleich zu 2018 zum Teil gestiegen waren. Die Anzahl der Verkehrsunfälle, an denen Fahrradfahrer im Jahr 2019 beteiligt waren, ist die höchste seit Auswertung dieser Verkehrsteilnehmer. Es wurden in Schleswig-Holstein im Jahr 2019 19118 Verkehrsunfälle aufgenommen, hiervon fielen alleine 22,7 % auf Unfälle, an denen Fahrradfahrer beteiligt waren. Im Jahr 2018 wurden bei 4.493 Verkehrsunfällen mit Radfahrerbeteiligung 12 Radfahrer tödlich verletzt, 549 Radfahrer wurden schwer verletzt, 3.784 Radfahrer wurden leicht verletzt. Im Jahr 2019 wurden bei 4.591 (+2,1%) Verkehrsunfällen mit Radfahrerbeteiligung 16 Radfahrer tödlich verletzt, 585 (+6,4%) Radfahrer wurden schwer verletzt, 3.767 (-0,4%) Radfahrer wurden leicht verletzt. Hauptunfallursachen bei von Radfahrern verursachten Verkehrsunfällen sind falsche Fahrbahnbenutzung, Vorfahrtsmissachtungen, Fehler beim Abbiegen, Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr sowie Fahrten unter Alkoholeinfluss. Aufgrund der gestiegenen Zahlen bei Verkehrsunfällen mit Fahrradfahrerbeteiligung hat sich die Präventionsstelle der Polizeidirektion Neumünster dieser Problematik angenommen. Die Beamten kontrollieren verstärkt in den größeren Städten Rendsburg, Eckernförde und Neumünster die Fahrradfahrer und machen diese bei Verfehlungen auf ihr Verhalten aufmerksam. Hierbei geht es in erster Linie nicht um die Bestrafung, sondern die Beamten wollen den Fahrradfahrern dafür sensibilisieren, sich an die geltenden Verkehrsvorschriften zu halten.

Für die eingesetzten Beamten der Präventionsstelle kommt es auch immer wieder mal zu interessanten Gesprächen bei ihren Kontrollen, in einem Fall traf der Polizeibeamte Holger Tramm auf eine Frau, die mit ihrem Fahrrad unterwegs war, weil sie die Welt um radeln wollte. Aufgrund der Corona Pandemie ist sie derzeit in Eckernförde gestrandet und wartet dort den weiteren Verlauf der Pandemie ab. Aber auch die einheimischen Möwen interessieren sich für die Kontrollen der Präventionsstelle an der Promenade in Eckernförde, wo die Fahrradfahrer zum Teil oftmals rücksichtsloses Verhalten den Einheimischen gegenüber an den Tag legen. ( zwei Bilder vorhanden )

