Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Schacht-Audorf

Kreis RD-ECK - Geldbörse geraubt

Schacht-Audorf / Kreis RD-ECK (ots)

191010-2-pdnms Geldbörse geraubt

Schacht-Audorf / Kreis RD-ECK. Zwei Unbekannte raubten Mittwochabend (09.10.19, 21.15 Uhr) eine Geldbörse und flüchteten zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Beraubt wurde ein 68-jähriger Mann. Er war zu Fuß unterwegs zwischen der Fähre Nobiskrug und der Straße Fährblick, als er von zwei jungen Männern (20 bis 25 Jahre, Schirmmütze und Kapuze, graue Jacke) in die Mitte genommen wurde. Einer zog die Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag aus der Hosentasche, danach flüchteten beide. Aus Angst vor Gewaltanwendung mochte sich der 68-Jährige nicht wehren. Körperlich verletzt wurde er nicht, stand jedoch unter Schock. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo in Rendsburg unter der Rufnummer 04331 / 208-450.

Sönke Hinrichs

