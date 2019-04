Polizeidirektion Neumünster

Kreis RD-ECK - Unfallzeugen gesucht

K 19 / Stohl / Kreis RD-ECK. Bereits am Ostermontag (22.04.19, 16 Uhr) ereignete sich auf der K 19, Eckernförder Straße, kurz vor der Ortschaft Stohl, ein Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Motorradfahrerin kam nach einem abgebrochenen Überholvorgang zu Fall und verletzte sich leicht. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Als Ersthelfer stellten sich der ältere Fahrer eines Audi Kombi mit Plöner Kennzeichen und der Fahrer eines Oldtimer Cabriolets zur Verfügung. Diese Personen und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schwedeneck unter 04308 / 410 in Verbindung zu setzen.

