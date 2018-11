Wattenbek / Kreis RD-ECK (ots) - 181126-1-pdnms Unfallzeugen gesucht

Wattenbek / Kreis RD-ECK. Am Freitag (23.11.18, 07.15 Uhr) ereignete sich im Kreisverkehr Brügger Chaussee und Reesdorfer Weg ein Unfall mit einer Radfahrerin. Die elfjährige Radfahrerin wollte den Fußgängerüberweg am Kreisel überqueren, als ein Auto den Kreisel verließ und es zum Zusammenstoß mit dem Mädchen kam. Das Kind wurde leicht verletzt und wandte sich nach der Schule an seine Eltern. Die Autofahrerin erkundigte sich zwar nach dem Befinden des Kindes, setzte dann aber ihre Fahrt fort. Sie und mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04322 / 96100 an die Polizei in Bordesholm zu wenden.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell