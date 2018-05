POL-NMS: 180430-2 Festnahmen nach gewerbsmäßigem Ladendiebstahl

Neumünster (ots) - 180430-2 Festnahmen nach gewerbsmäßigem Ladendiebstahl

Neumünster / Bereits am 27.04.2018, gegen 18.35 Uhr wurde eine 53-jährige chinesische Staatsangehörige Im DOC im lndustriegebiet Süd, in Neumünster von Angestellten eines Bekleidungsgeschäftes beim Diebstahl beobachtet. Sie stahl 2 Kleidungsstücke im Gesamtwert von 488 Euro. Mithilfe des Sicherheitsservice konnte die Frau auf dem Parkplatz zur Rede gestellt werden und die Kleidungstücke wurden herausgegeben. Eine eingesetzte Funkstreifenbesatzung nahm die Frau vorläufig fest. Der Diebstahl wurde zugegeben. Weiteres Diebesgut wurde bei der Frau zunächst nicht gefunden. Allerdings hatte sie 650 Euro Bargeld bei sich. Außerdem ergab sich ein Hinweis auf einen Pkw mit französischem Kennzeichen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurden 600 Euro als Sicherheitsleistung einbehalten. Danach wurde die Frau, die einen Wohnsitz in Frankreich angab wieder entlassen. Der Hinweis auf das Fahrzeug wurde an den Nachtdienst übergeben und gegen 23.25, wurde der in der Straße Ihlsal, in Neumünster von einer Funkstreife gesehen und kontrolliert. U. a. saß auch die 58-jährige Chinesin in dem Pkw. Bei der genaueren Augenscheinnahme stellte sich heraus, dass in dem Pkw diverse nicht getragene, neuwertige Kleidungsstücke lagen (geschätzter Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich). Da hier der Verdacht des Diebstahls bestand wurden diese sowie mögliche Tatmittel sichergestellt. Die 40-jährige Fahrerin war zur Fahndung ausgeschrieben. Gegen die mongolische Staatsangehörige lagen zwei internationale Haftbefehle vor (200 Tage Freiheitsstrafe / ersatzweise 2.800 Euro). Sie konnte tatsächlich über diese Summe Bargeld verfügen, so dass sie nach Einzahlung bei der JVA Neumünster und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Entsprechende Strafanzeigen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls wurden geschrieben.

Rainer Wetzel

