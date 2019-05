PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Nächtlicher Hubschraubereinsatz über dem Rheingau

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstag morgen, zwischen 00:15 Uhr und ca. 02:30 Uhr sorgte ein Hubschraubereinsatz im Bereich Rüdesheim, Geisenheim, Oestrich-Winkel und Eltville für Aufregung in der Bevölkerung. Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen in einem möglichen Vermisstenfall kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz, da in den Weinbergen nach einer älteren Frau gesucht wurde. Diese hatte sich zuvor über den Notruf der Rettungsleitstelle gemeldet und ihren aktuellen Standort als "hinter Geisenheim in den Weinbergen" beschrieben. Da eine genauere Standortbeschreibung nicht möglich war, mussten Funkstreifenwagen und der Hubschrauber zur Absuche des Gebiets herangezogen werden. Erkenntnisse aus der Nacht ergaben, dass es sich nicht um eine vermisste Person handelte. Möglicherweise betätigte eine verwirrte Person den Notruf und löste den Einsatz damit aus. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

