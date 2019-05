PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann stirbt nach Sturz mit Aufsitzmäher

Bad Schwalbach (ots)

Am Donnerstag, den 09.05.19 verunglückte in Oestrich-Winkel, Ortsteil Hallgarten ein 79Jähriger aus Hallgarten tödlich, als er mit seinem Aufsitzmäher zu dicht an seine Grundstücksmauer kam und mit dem Mäher ca. zwei Meter hinaberstürzte. Dort wurde er gg. 19:30 Uhr von seiner Partnerin gefunden, die sofort über den Notruf Hilfe rief. Von den Rettungskräften konnte aber nur noch der Tod festgestellt werden.

