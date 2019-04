Polizei Eschwege

POL-ESW: Traktor auf B 27 umgekippt- Bundestraße aktuell voll gesperrt

Eschwege (ots)

Zur Unfallzeit verließ der Fahrer des Traktors mit Silo-Anhänger den "Kirschenparkplatz" an der B 27 hinter Bad Sooden-Allendorf in Richtung Göttingen. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr in die gleiche Richtung hinter dem Traktor her und setzte zum Überholen an, als der Traktorfahrer nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Der Sattelzug fuhr dadurch auf das landwirtschaftliche Gespann auf und schleuderte dieses nach links in den Straßengraben. Für die Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße aktuell voll gesperrt; zudem ist der Rettungshubschrauber für den verletzten Traktorfahrer im Anflug. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt. Wegen der auslaufenden Stoffe aus dem Silo-Anhänger ist neben der Feuerwehr auch die Untere Wasserbehörde alarmiert.

