POL-ESW: Pressebericht 16.04.2019-2

Polizei Witzenhausen

-3- Einbruchsdiebstähle/versuchte Einbruchsdiebstähle

Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

Im Tatzeitraum von Samstag, 16.00 Uhr bis Dienstagmorgen, 10.00 Uhr versuchten Unbekannte in ein Friseurgeschäft in der Steinstraße von Witzenhausen einzubrechen. Bei dem Versuch, die Eingangstür mit Gewalt zu öffnen, scheiterten die Unbekannten jedoch, so dass durch den Einbruchsversuch lediglich Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von ca. 150.-EUR entstanden ist.

Versuchter Einbruch in Fitness-Center

Zwischen Montagabend, 22.00 Uhr und Dienstagmorgen, 06.00 Uhr versuchten Unbekannte in das Fitness-Center im Bornemannweg in Witzenhausen einzubrechen. Nachdem die Unbekannten versuchten, den Schließmechanismus an der Eingangstür zu überwinden was aber nicht gelang, versuchten sich die Täter gewaltsam mittels Werkzeug über verschiedene Fenster Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Auch hierbei scheiterten die unbekannten Täter, richteten dafür aber Sachschaden in Höhe von ca. 2000.-EUR an.

Einbruchsdiebstahl in Schule

Ebenfalls zu einem Einbruchsdiebstahl in Witzenhausen kam es im Zeitraum von Montag, 17.00 Uhr bis Dienstag, 08.50 Uhr. Die unbekannten Täter drangen hier gewaltsam in das Schulgebäude der "Johannisberg-Schule" ein. Im Gebäude verschafften sich die Täter dann weiterhin gewaltsam Zugang zur Schulkantine. Dort entwendeten und konsumierten die Täter dann diverse Getränke, Lebensmittel und Süßigkeiten. Durch die gewaltsam aufgebrochenen Türen richteten die Täter nicht unerheblichen Sachschaden in Höhe von ca. 4000.-EUR an, die Höhe des Stehlschadens an Lebensmittel beträgt hingegen lediglich ca. 50.-EUR.

Hinweise in allen Fällen an die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651/925-0.

