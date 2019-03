Polizei Eschwege

POL-ESW: Trickdiebstahl

Eschwege (ots)

Um 09:35 Uhr kam es heute Morgen im Lidl-Markt in Hessisch Lichtenau zu einem Trickdiebstahl, an dem drei Personen beteiligt waren. Die drei Tatverdächtigen betraten den Markt und kaufte - ohne Einkaufswagen - dort zunächst ein. Alle drei erschienen dann gleichzeitig an einer Kasse und legten ihren Einkauf (zwischen 4,50 und 15 Euro) auf das Band ab. Der erste Täter legte eine Handvoll Kleingeld auf das Band, um den Betrag von 4,52 EUR zu bezahlen, während der zweite Täter darum bat, das Rollo der Zigarettenablage zu öffnen. Diesem Wunsch kam die Kassiererin nach, während sie das Kleingeld zählte. Nachdem dies abgeschlossen war, kaufte der erste Täter noch Brillenputztücher, die er erneut mit einer Handvoll Kleingeld bezahlte. Es folgte sodann der zweite Täter mit seinem Einkauf, der auch eine Schachtel Zigaretten beinhaltete, bevor dann der dritte Täter abkassiert wurde. Anschließend verließen alle drei den Einkaufsmarkt schnellen Schrittes, da die Kassiererin nun den Diebstahl mehrerer Zigarettenschachteln bemerkt hatte. Auf einem benachbarten Gelände stiegen die drei Männer in einen dunklen Ford Mondeo mit WAT- Kennzeichen (Wattenscheid) und setzten ihre Flucht fort. Eine Überprüfung ergab, dass insgesamt 67 Schachteln Zigaretten unterschiedlicher Marken im Wert von 469 EUR entwendet wurden. Bei den drei Tätern handelt es sich um Männer von osteuropäischem Aussehen, einer trug eine rote Weste. Eine sofort durchgeführte Fahndung verlief ergebnislos. Hinweise: 05602/93930.

