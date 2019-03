POL-ESW: Pressebericht 11.03.2019-2

Polizei Eschwege

Nachträglich angezeigt wurde der Diebstahl eines blauen Kinderquads im Wert von 220.-EUR in Eschwege, was Unbekannte bereits im Februar zwischen dem 20.02.2019, 20.00 Uhr und dem 22.02.2019, 08.10 Uhr aus einem Mehrfamilienhaus in der Mangelgasse in Eschwege entwendet haben. Hinweise an die Polizei in Eschwege 05651/925-0.

Polizei Sontra

Nachträglich angezeigt wurde der Diebstahl einer Heuballenpresse im Wert von ca. 3500.-EUR. Dieses landwirtschaftliche Arbeitsgerät war in der Gemarkung Herlershausen-Unhausen Richtung Berlitzgrube in einem Schuppen untergestellt, wo es von Unbekannten im Zeitraum zwischen dem 01.03.2019 und dem 09.03.2019 entwendet wurde. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Wie am Montagmorgen durch Mitarbeiter festgestellt wurde, hatten Unbekannte aus einem Getränkemarkt im Bornemannweg in Witzenhausen insgesamt 38 Cola-Leergutkisten im Wert von 125.-EUR aus dem dortigen Warenlager der Leergutannahme entwendet. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

