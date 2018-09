POL-ESW: Pressebericht vom 10.09.18

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 20:50 Uhr befuhr gestern Abend ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Gemeinde Meinhard die B 7 von Thüringen kommend in Richtung Eschwege. Kurz vor der Ortschaft Netra lief ein Reh über die Bundesstraße und wurde von dem Pkw erfasst. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Beim Rangieren mit einem Reisebus gestern Morgen, um 08:00 Uhr, übersah der 21-jährige Busfahrer aus Wanfried eine Straßenlaterne, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Der Unfalle ereignete sich im Bereich Kirchstraße/ Bahnhofstraße in Bad Sooden-Allendorf.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen dem 30.08.18 und dem 08.09.18, 16:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Gartenhaus in der Hindenburgstraße in Waldkappel ein, nachdem die Eingangstür aufgebrochen wurde. Offensichtlich wurde jedoch nichts aus dem Gartenhaus entwendet; der Sachschaden wird mit 50 Euro angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Im Bereich des Autobahnbaus in der Gemarkung von Wehretal-Oetmannshausen (Tunnel Trimberg) wird der Diebstahl von GPS-Geräten "Rover" aus zwei Baumaschinen angezeigt. Schaden: 40.000 EUR. Bei der Anzeigenaufnahme heute Morgen wurde zudem festgestellt, dass auch ein Baucontainer aufgebrochen wurde. Aus diesem wurde ein Baustellradio "MK Makita" im Wert von 108 EUR gestohlen. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 22:55 Uhr befuhr gestern Abend ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner die L 3238 zwischen Velmeden und Walburg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Ca. 9000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend, um 19:05 Uhr, auf der B 27 in Höhe der Ortschaft Marzhausen ereignet hat. Zur Unfallzeit fuhr eine 69-jährige aus Göttingen mit ihrem Pkw in Richtung BAB Göttingen/ Halle. In Höhe der Einmündung in Richtung Friedland beabsichtigte die Fahrerin nach links abzubiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden Pkw, der von einem 31-jährigen aus Nörten-Hardenberg gefahren wurde.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, KHK Künstler

