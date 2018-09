POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots) - Ein 16-jähriger aus Rodeberg befuhr heute Morgen, um 06:47 Uhr, mit einem Kleinkraft-Roller die Bahnhofstraße in Eschwege und in den dortigen Kreisverkehr ein. Ohne Verschulden anderer kam er mit dem Roller zu Fall und verletzte sich dabei an der Hand, worauf er in das Krankenhaus gebracht wurde. Sachschaden entstand offensichtlich nicht.

Um 13:30 Uhr befuhr gestern Mittag eine 85-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode die Ermschwerder Straße in Witzenhausen und beabsichtigte nach rechts in die Schützenstraße einzubiegen. Dabei geriet sie mit dem Auto von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrsschild, das aus der Betonierung gerissen wurde. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Ebenfalls mit einem Verkehrsschild kollidierte gestern, um 12:00 Uhr, ein 24-jähriger aus Kassel, der mit einem Klein-Lkw beim Rangieren in der Desseler Straße in Hessisch Lichtenau gegen selbiges fuhr. Schaden: 750 EUR.

Ein Auffahrunfall ereignete sich gestern, um 12:23 Uhr, auf dem Zubringer zur B 452 in Eschwege von der "Andreas-Höhe" kommend in Richtung Reichensachsen. Verkehrsbedingt musste eine 41-jährige aus Sontra ihr Auto abbremsen, was die nachfolgende 26-jährige aus der Gemeinde Wehretal zu spät bemerkte. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Um 11:45 Uhr stellte gestern Vormittag ein 65-jähriger aus Eschwege seinen Pkw im Bereich der Straße "Am Diebach" in Eschwege in Fahrtrichtung "Westring" ab. Nachdem er das Auto verlassen hatte, rollte dieses rückwärts die Straße hinunter und gegen das Einfahrtstor des Betriebsgeländes der Stadtwerke. Schaden: 5500 EUR.

