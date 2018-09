POL-ESW: Pkw fährt in Schaufensterscheibe

Eschwege (ots) - Um 12:25 Uhr befuhr heute Mittag ein 88-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die Bahnhofstraße in Sontra. Beim Einparken in eine Parkbucht verwechselte der Fahrer das Brems- mit dem Gaspedal, wodurch der Pkw über den Bürgersteig hinweg in eine Schaufensterscheibe fuhr. Der Fahrer blieb unverletzt; es entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR.

