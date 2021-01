Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden: Einbruch in Autohof - hoher Stehlschaden

In der Zeit von Mittwoch, 30.12.2020 bis Sonntag, 03.01.2021, 10:00 Uhr, suchten unbekannte Täter den Autohof an der BAB 44 in Diemelstadt-Rhoden auf. Sie verschafften sich über eine Kellertür Zutritt und durchsuchten das komplette Gebäude nach Wertgegenständen. Die Unbekannten ließen aus dem Gaststättenbereich einen Fernseher, zwei Receiver und ein hochwertiges Kassensystem mitgehen. Anschließend flüchteten sie, vermutlich mit einem Fahrzeug, in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf 10.000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

