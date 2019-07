Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck - "Heiße Arbeit" an Kasse von Blumenfeld - hoher Sachschaden, geringe Beute

Korbach (ots)

In der Zeit von Mittwoch bis Samstag entwendeten unbekannte Täter Geld aus einer Geldkassette an einem Blumenfeld.

Der oder die Täter öffneten die Geldkassette an einem Blumenfeld an der B 485 zwischen den Waldecker Ortsteilen Sachsenhausen und Netze. Dazu setzten sie vermutlich einen Schneidbrenner ein. Während sie Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro anrichteten, blieb die Beute mit wenigen Euro gering.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

