Polizei Korbach

POL-KB: Edertal-Hemfurth - Pedelec am Edersee gestohlen

Korbach (ots)

Am Sonntag zwischen 16.00 und 18.40 Uhr entwendete ein unbekannter Täter ein hochwertiges Pedelec am Edersee.

Der Besitzer hatte sein Mountainbike mit einem Faltschloss an ein Treppengeländer zur Steganlage in der Hammbergstraße in Hemfurth/Edersse angeschlossen. Der Täter überwand das Schloss und stahl das Pedelec im Wert von ca. 2.800 Euro.

Es handelt sich dabei um ein Mountainbike der Marke Haibike, Typ Sduro Full Nine RC 29, in den Farben schwarz/cyan/weiß.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

