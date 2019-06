Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg-Geismar - Wohnhausbrand, Brandursache wahrscheinlich technischer Defekt

Korbach (ots)

2. Folgemeldung (siehe auch OTS-Meldungen vom 28.05.2019, 17:02 Uhr und 29.05.2019, 10:28 Uhr)

Wie bereits berichtet kam es am 28. Mai gegen 13.50 Uhr zu einem Wohnhausbrand in der Lindenstraße in Frankenberg-Geismar.

Heute führten die Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach gemeinsam mit einem Brandsachverständigen des Landeskriminalamtes weitere Untersuchungen an der Brandstelle durch. Danach kamen sie zu dem Ergebnis, dass ein technischer Defekt im Bereich des Wintergartens wahrscheinlich die Brandursache ist. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung liegen nicht vor. Das Landeskriminalamt wird weitere kriminaltechnische Untersuchungen im Labor durchführen.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzungen der Brandermittler auf ca. 400.000 Euro

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

