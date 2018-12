POL-KB: Bad Arolsen - Einbruch bei Hessen-Mobil

Korbach (ots) - Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter von Hessen-Mobil in Bad Arolsen fest, dass am Wochenende in das Gebäude in der Großen Allee eingebrochen wurde. Der oder die unbekannten Täter gelangten gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Sie hebelten einen Tresor von der Wand, konnten ihn aber nicht öffnen. Die Täter entwendeten Handys und eine sehr geringe Menge Bargeld und flüchteten unerkannt vom Tatort

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

