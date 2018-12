POL-KB: Frankenberg - Einbrecher in Burgwaldschule

Korbach (ots) - Am Sonntagmorgen bemerkte ein Zeuge, dass ein Fenster zum Sekretariat der Burgwaldschule offenstand. Er verständigte daraufhin die Polizei Frankenberg. Diese stellte am Tatort fest, dass der oder die unbekannten Täter ein Fenster aufgehebelt hatten und so in das Gebäude der Schule einsteigen konnten. Im Gebäude durchsuchten sie in mehreren Räumen Schränke und stahlen unter anderem einen kleinen Tresor, eine Festplatte, Amtssiegel und eine geringe Menge Bargeld. Die Täter richteten dabei erheblichen Sachschaden an.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

