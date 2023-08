Polizei Homberg

POL-HR: Grifte - Einbruch in Lebensmittelmarkt - Unbekannte Täter stehlen Zigaretten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.08.2023:

Edermünde-Grifte

Einbruch in Lebensmittelmarkt - Unbekannte Täter stehlen Zigaretten

Tatzeit: Samstag, 26.08.2023, 22:20 Uhr bis Montag, 28.08.2023, 04:45 Uhr

Unbekannten Täter sind in einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Zur Mühle" in Edermünde-Grifte eingebrochen.

Die unbekannten Täter wirkten gewaltsam auf die Schiebeelemente der zweiflügeligen automatischen Glasschiebetür des Haupteingangs ein und gelangten so in den Innenraum des Marktes. Nach dem Eindringen in den Markt wurden zielgerichtet die Metallregale mit den Tabakwaren im Kassenbereich angegangen. Hierbei erbeuteten die unbekannten Täter Zigarettenpackungen verschiedenster Marken. Der Warenwert der gestohlenen Zigarettenpackungen liegt nach ersten Ermittlungen im unteren fünfstelligen Bereich.

Durch das gewaltsame Öffnen der Glasschiebetüren entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

