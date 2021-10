Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Einbrüche im Stadtbereich Gudensberg - Täter entwendeten Wertgegenstände und Bargeld

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.10.2021:

Gudensberg

Mehrere Einbrüche im Stadtbereich Gudensberg

Zeit: Freitag, 01.10.2021 bis Sonntag, 03.10.2021

Im Stadtbereich Gudensberg kam es zu mehreren Einbrüchen. Insgesamt entstand hierbei hoher Sachschaden. Vereinzelt gelang es den unbekannten Tätern Beute zu machen.

In den Nächten des vergangenen Wochenendes kam es im Stadtbereich von Gudensberg zu mehreren Einbrüchen. Betroffen waren hierbei die Straßen Schöne Aussicht, Langhausring, Holzweg und Kastanienweg. Durch die unbekannten Täter wurden drei Gartenhütten, drei Keller- und ein Lagerraum sowie eine Schule und ein Kindergarten angegangen. Die unbekannten Täter erbeuteten Wertgegenstände und Bargeld mit einem Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich. Auch ein E-Mountainbike (Marke: Conway, Typ: Cairon S 229 SE) befand sich unter dem Diebesgut. Die Polizei bittet darum, dass verdächtige Wahrnehmungen, die zeitlich und örtlich in Einklang gebracht werden können oder möglicherweise anderweitig mit den Taten in Verbindung stehen, gemeldet werden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0 oder an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg