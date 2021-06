Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus - Schmuck gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.06.2021

Borken

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: Dienstag, 22.06.2021, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 24.06.2021, 18:45 Uhr

Unbekannte Täter brachen in ein Wohnhaus in der Straße Hohe Gelle in Borken ein und stahlen verschiedene Schmuckstücke.

Die Täter hebelten die Eingangstür des Wohnhauses auf und verschafften sich somit Zutritt. Anschließend durchsuchten sie das ganze Haus und entwendeten Schmuck sowie eine kleine Reisetasche. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens ist zur Zeit nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter 05681/774-0

