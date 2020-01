POL-HR: Guxhagen-Breitenau: Brand einer Lagerhalle - Brandursache vermutlich Brandstiftung

Polizei Homberg

Brandzeit: 01.01.2020, 00:40 Uhr

Am Neujahrsmorgen kam es zu einem Brand in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in der Straße "Am Brunkelsberg" (wir berichteten am 01.01.2020, 08:15 Uhr).

Wie der Brandermittler der Kriminalpolizei Homberg berichtet, war der Brand in einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes ausgebrochen, in der ca. 90 Rundballen Heu gelagert waren und in der ein neuwertiger Schlepper abgestellt war. Die Untersuchungen am Brandort haben keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder eine fahrlässige Brandstiftung durch abgebranntes Feuerwerk ergeben. Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei Homberg ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Die Schadenshöhe wird auf ca. 250.000,- Euro geschätzt.

