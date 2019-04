Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannte Täter brechen zweimal in ehemaliges Krankenhaus ein

Homberg (ots)

Homberg Einbruch in ehemalige Klinik Tatzeit: 25.04.2019, 14:00 Uhr bis 29.04.2019, 15:10 Uhr und 29.04.2019, 15:45 Uhr bis 30.04.2019, 07:30 Uhr In den vergangenen Tagen brachen unbekannte Täter zwei Mal in das ehemalige Krankenhaus in der Melsunger Straße ein und entwendeten Kupferkabel. In der Zeit vom 25.04.2019 bis zum 29.04.2019 brachen die Täter ein Schloss zu einem Stromverteilerraum auf und betraten diesen. Im Raum demontierten und stahlen sie mehrere Kupferkabel und Leitungen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 3.000,- Euro. In der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Morgen brachen erneut unbekannte Täter das Sicherungsschloss zum Stromverteilerraum auf und betraten diesen. Ob etwas gestohlen wurde ist nicht genau bekannt. Der angerichtete Sachschaden beträgt 15,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell