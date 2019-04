Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Brand in leerstehender Reha-Klinik - Polizei geht von Brandstiftung aus

Homberg (ots)

Neukirchen Brand in ehemaliger Reha-Klinik Brandzeit: 27.04.2019, 04:10 Uhr Einen Sachschaden in Höhe von 30.000,- Euro verursachte ein Brand in einer ehemaligen Reha-Klinik in der Urbachstraße am Samstagmorgen. Zeugen hatten den Brand im Dachbereich des Klinikgebäudes bemerkt und die Leitstelle verständigt. Der Brand wurde von den alarmierten Feuerwehren Neukirchen und Ortsteilen bekämpft und gelöscht. Durch den Brand wurde der gesamte Dachstuhl in Mitleidenschaft gezogen. Die ermittelnde Kriminalpolizei geht derzeit von Brandstiftung als Brandursache aus. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg, unter Tel.: 05681/774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

