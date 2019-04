Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannte Täter zerstören Glasscheiben - 6.500,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Homberg Sachbeschädigung an Glasscheiben - Täter verursachen 6.500,- Euro Schaden Tatzeit: 09.04.2019 - 11.04.2019 Unbekannte Täter beschädigten oder zerstörten an insgesamt sechs Örtlichkeiten die Scheiben von Bushaltestellen, einer Schule und zwei Gaststätten. Hierbei wurde ein Gesamtschaden in Höhe von 6.500,- Euro verursacht. In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen wurden in Homberg von unbekannten Tätern an drei Bushaltestellen mehrere Scheiben zerstört. An der Bushaltestelle in der Waßmuthshäuser Straße wurden zwei Glasscheiben an der Rückseite zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.200,- Euro. An der Bushaltestelle Mardorf, an der Kreisstraße 12, wurden drei Glasscheiben an der Rückseite zerstört. Die Schadenshöhe beträgt hier 1.500,- Euro. Am Busbahnhof an der Wallstraße wurden ebenfalls zwei Scheiben an der Rückseite zerstört. Der Schaden beträgt hier 500,- Euro. Ebenfalls 500,- Euro Sachschaden entstanden als vermutlich die gleichen Täter ein Fenster an der THS in der Ziegenhainer Straße beschädigten. Am 10.04.2019, 04:00 Uhr beschädigten die Täter eine Glasscheibe des Bistros in der Kasseler Straße, hier entstanden 2.000,- Euro Sachschaden. In der vergangenen Nacht, um 01:11 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Scheibe eine Gaststätte in der Freiheiter Straße. Hier entstanden 800,- Euro Schaden. Durch einen Zeugen wurde hierbei auch ein Pkw bemerkt, welcher dann in Richtung Lange Straße weggefahren ist. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

