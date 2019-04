Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg: Einbruch in Rathaus - Täter ebeuten zwei Sparschweine

Homberg (ots)

Felsberg Einbruch in Rathaus Tatzeit: Montag, 08.04.2019, 17:20 Uhr bis 09.04.2019, 07:40 Uhr Zwei Sparschweine mit Bargeld erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in das Rathaus in der Vernouillet Alle. Die Täter begaben sich zu dem Rathaus und stiegen über ein Baugerüst auf das Vordach des neuen Anbaus. Hier schlugen sie ein Fenster ein und gelangten anschließend in das Rathaus. Die Täter durchsuchten das Mobiliar in drei Büros und stahlen zwei Sparschweine mit Bargeld. Zudem versuchten die Täter einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Der Tresor hielt dem Aufbruchsversuch jedoch stand. Der angerichtete Sachschaden beträgt 4.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

