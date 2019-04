Polizei Homberg

POL-HR: Wabern: Einbruch in Schulgebäude - hoher Sachschaden

Homberg (ots)

Wabern Einbruch in mehrere Schulgebäude- Täter verursachen hohen Sachschaden Tatzeit: 07.04.2019, 19:00 Uhr bis, 08.04.2019, 05:30 Uhr In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in mehrere verschiedene Gebäude einer Schule in der Kurfürstenstraße ein und entwendeten dort Bargeld. In ein Küchengebäude gelangten die Täter indem sie ein Fenster aufbrachen und in das Büro einstiegen. Hier entwendeten sie Bargeld aus einer Kassette und zwei Schlüssel. Die gleichen Täter brachen noch in vier weitere Gebäude der Schule ein, indem sie die Eingangstüren der Gebäude aufbrachen. In den Gebäuden selbst brachen sie weitere Türen, vornehmlich zu Lehrräumen, auf. Auch hier entwendeten die Täter vorgefundene geringe Bargeldbeträge. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest, sie dürfte jedoch mehrere zehntausend Euro betragen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

