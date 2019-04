Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen-Riebelsdorf: Einbruch und Brand in Grillhütte

Homberg (ots)

Neukirchen-Riebelsdorf Einbruch und Brand einer Grillhütte Tatzeit: 06.04.2019 - 07.04.2019 Sechs Flaschen Whisky im Gesamtwert von 250,- Euro erbeuteten unbekannte Täter am Samstagnachmittag in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr bei einem Einbruch in die Grillhütte in der Feldgemarkung Riebelsdorf, in der Verlängerung der Straße "Am Falter". Die Täter hatten zuvor eine Fensterscheibe eingeworfen und sind anschließend in die Hütte eingestiegen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 250,- Euro. Am gestrigen Abend um 23:20 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass die gleiche Grillhütte brennt. Er hatte von seiner Wohnung aus ein Feuer bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand die Hütte bereits in Vollbrand. Nach anfänglichen Löschversuchen ließ man die Hütte kontrolliert abbrennen. Der geschätzte Sachschaden beträgt 75.000,- Euro. Die Kriminalpolizei aus Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter Tel.: 05681/774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell