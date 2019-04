Polizei Homberg

POL-HR: Schrecksbach: Brand einer Grillhütte - 15.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Schrecksbach Brand einer Grillhütte Brandzeit: 06.04.2019, 23:00 Uhr Sachschaden in Höhe von 15.000,- Euro entstanden bei dem Brand einer Grillhütte auf dem Gelände des Motocrossvereins Schrecksbach. Die Grillhütte befindet sich außerhalb des Ortes, zwischen dem Kadenhöfer Weg und der L 3340. Der Brand wurde von einem Zeugen gemeldet, welcher diesen von der Straße aus gesehen hatte und sogleich die Feuerwehr informierte. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand und das Dach war bereits eingestürzt, sodass man die Hütte kontrolliert abbrennen lies. Die Kriminalpolizei aus Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter Tel.: 05681/774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

